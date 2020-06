Frankreich: Krawalle und Polizeigewalt bei Protesten von Ärzten und Pflegern

In Frankreich haben Zehntausende Ärzte und Pfleger für bessere Bezahlung und Arbeitsbedingungen demonstriert. Allein in Paris gingen nach Polizeiangaben rund 18.000 Menschen auf die Straße. Am Rande der Proteste kam es zu Auseinandersetzungen mit der Polizei.

Die Verhaftung einer Krankenschwester ist mittlerweile millionenfach geklickt worden und sorgt landesweit für Diskussion.