"Faktenchecker" der EU verbreitet Fake News (Video)

Quelle: Reuters © Gleb Garanich (Symbolbild). Wenn es nach den "Faktcheckern" der EU geht, ist alles was RT macht, Propaganda aus dem Kreml.

"Bill Gates arbeitet an Entvölkerung und will Welt beherrschen" – oder "Coronavirus stammt aus Labor" – Glaubt man ″EuvsDisinfo.eu", so handelt es sich bei diesen Aussagen um wiederkehrende Desinformation im Auftrag des Kreml, die von RT verbreitet wird.

Tatsächlich hat RT nichts dergleichen behauptet. Es handelt sich um Sätze, die aus dem Zusammenhang gerissen und von den "Faktencheckern" als vermeintliche russische Desinformation präsentiert worden sind. Für diese Tätigkeit erhalten sie jährlich fünf Millionen Euro. Entsprechend groß scheint das Bemühen zu sein, Ergebnisse zu liefern. Und seien sie noch so falsch. Mehr zum Thema - Kampf gegen Fake News? Soziale Netzwerke sollen EU-Kommission Berichte zu Fehlinformationen vorlegen