Dänemark: Erstmals seit März keine neuen COVID-19-Todesfälle

Quelle: Reuters © Ritzau Scanpix

Erstmals seit knapp zwei Monaten wurde in Dänemark an einem Tag kein neuer COVID-19-Toter gemeldet. Deutschlands nördlichstes Nachbarland steht damit weiterhin bei 537 COVID-19-Todesfällen, wie aus am Freitagnachmittag veröffentlichten Zahlen hervorging.

Zuletzt hatte es am 13. März einen Tag ohne Todesfall gegeben. Diese Information bestätigte auch der dänische Gesundheitsminister Magnus Heunicke in seinem Twitter-Profil. Den Vorgang bezeichnete er als "Meilenstein-Tag". Insgesamt sind jetzt laut der Johns Hopkins University 10.989 Corona-Infektionen in Dänemark nachgewiesen worden, mehr als 9.000 Menschen gelten inzwischen bereits als genesen. Milepæl i dag: Vi har det seneste døgn haft 0 dødsfald som følge af covid-19 i Danmark.

Tak til alle for at hjælpe til med at vi fik knækket smittekurven. Gode tanker til de 137 indlagte, deres pårørende og stor tak til personalet, der redder liv. — Magnus Heunicke (@Heunicke) May 15, 2020 Dänemark war in der ersten März-Hälfte besonders früh mit strikten Maßnahmen gegen die Ausbreitung des Coronavirus vorgegangen. Seither verbesserte sich die Corona-Lage bei den Dänen deutlich, die Zahlen der Neuinfektionen und Todesfälle gehen kontinuierlich zurück. Mehrere Corona-Maßnahmen wurden seit Mitte April wieder gelockert. Mehr zum Thema - Slowenien erklärt als erstes EU-Land Corona-Pandemie für beendet (rt/dpa)