Schweiz und Österreich beliebteste Auswanderziele der Deutschen innerhalb Europas

Rund 1,2 Millionen deutsche Staatsbürger hatten im Jahr 2019 ihren Wohnsitz im europäischen Ausland, wie das Statistische Bundesamt am Mittwoch anlässlich des Europatages am 9. Mai mitteilte. Die beliebtesten Auswanderziele der Deutschen sind die Schweiz und Österreich.

Im Jahr 2019 lebten in der Schweiz laut Eurostat rund 306.000 Deutsche, rund 1.600 Personen mehr als im Vorjahr. Auf Platz zwei folgt Österreich, wo im Jahr 2019 rund 192.000 Deutsche ihren Wohnsitz hatten. Der Anstieg gegenüber dem Vorjahr fiel mit drei Prozent beziehungsweise rund 5.600 Personen noch höher aus als in der Schweiz. "Der Wohnortwechsel wird in beiden Fällen durch die räumliche Nähe und die fehlende Sprachbarriere erleichtert", so die Statistiker.

Die drittgrößte Gruppe von Deutschen, die in europäische Länder auswanderten, rund 142.000 Personen, lebte im Jahr 2019 im Vereinigten Königreich. Ihre Zahl ist gegenüber 2018 deutlich um neun Prozent beziehungsweise um 13.400 Personen gesunken. Hierbei ist allerdings zu beachten, dass seit dem EU-Referendum im Jahr 2016 viele Deutsche die britische Staatsbürgerschaft erworben haben.

Seit mehreren Jahren rückläufig ist die Zahl der Deutschen in Spanien. Bis 2012 war Spanien das zweitbeliebteste Land hinter der Schweiz. Jetzt liegt das Land auf Platz 4.

Mehr zum Thema - Kroatien lockt Auswanderer mit Prämien wieder zurück in die Heimat