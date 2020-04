Dänemark: Erste Schulen und Kitas wieder geöffnet (Video)

Quelle: AFP © Bo Amstrup / Ritzau Scanpix

Mittagspause in der öffentlichen Schule Korshoejskolen in der dänischen Hafenstadt Randers. Nach einem Monat ohne Unterricht beginnt Dänemark als erstes Land in Europa am 15. April damit, Schulen für jüngere Kinder wieder zu öffnen. Zudem sollen auch Kindergärten wieder geöffnet werden.