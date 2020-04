"Europe Shine a Light": Ersatzevent für den Song Contest wird am 16. Mai ausgestrahlt

Der Eurovision Song Contest 2020 fällt wegen der Corona-Krise aus. Stattdessen wird am 16. Mai die EBU-Gemeinschaftssendung "Europe Shine a Light" ausgestrahlt. Die Show soll etwa zweieinhalb Stunden dauern. Auf Voting und Sieger muss das Publikum allerdings verzichten.

Die ARD wird am 16. Mai eine Live-Sendung mit Songs ausstrahlen, die beim diesjährigen Event in Rotterdam aufgeführt werden sollten. In der nun veröffentlichten Programmübersicht sind an dem Abend ab 21.00 Uhr etwa zweieinhalb Stunden Sendezeit vorgesehen. Im vergangenen Jahr dauerte das große Finale inklusive Punktevergabe gut vier Stunden. Bei der diesjährigen Ersatzshow soll es aus "versicherungstechnischen Gründen" kein Voting und kein Siegerlied geben. Vom Norddeutschen Rundfunk, der beim Senderverbund ARD für den ESC federführend verantwortlich ist, hieß es:

In den 150 Minuten gibt es Schalten über den gesamten Kontinent, viel Musik und einige Überraschungsauftritte ehemaliger ESC-Teilnehmerinnen und -Teilnehmer.

In der Sendung sollen alle 41 Interpreten, die dieses Jahr in Rotterdam antreten sollten, gezeigt werden. "Das Sendekonzept sieht vor, die Präsentationen der einzelnen Länder recht kurz zu halten", heißt es auf der deutschsprachigen Webseite der Veranstalter. Auch die Fans der jährlichen Veranstaltungen können virtuell an der Show teilnehmen.

