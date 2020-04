Paris: Krankenschwestern erhalten Bodyguards (Video)

Quelle: AFP © Philippe LOPEZ Medizinisches Personal in Paris, zu dessen Schutz in der Öffentlichkeit ein Krankenhaus einen Sicherheitsdienst engagiert hat.

Seit Beginn der Corona-Krise hat in Frankreich die Anzahl der Übergriffe auf medizinisches Personal zugenommen. In Paris wurde die Lage offenbar so prekär, dass ein Krankenhaus einen Sicherheitsdienst engagiert hat, um das Personal zu schützen.

Nicht nur im Krankenhaus selber, auch auf dem Weg zum Auto oder zu den Öffentlichen Verkehrsmitteln.