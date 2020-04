Österreich will ab 14. April die Anti-Corona-Maßnahmen lockern

Österreich will seine drastischen Maßnahmen im Kampf gegen das Corona-Virus direkt nach Ostern langsam lockern. Bundeskanzler Sebastian Kurz gab am Montag die Öffnung von kleinen Geschäften sowie Bau- und Gartenmärkten unter strengen Auflagen als Ziel aus.

In Österreich gilt ab heute das Tragen von Mund-Nasen-Schutzmasken in Supermärkten und Drogerieläden als Pflicht. Betroffen sind Geschäfte mit mehr als 400 Quadratmeter Verkaufsfläche. Es können auch selbstgenähte Masken oder Schals benützt werden. Die Masken sollen von den Handelsunternehmen "kostenfrei" zur Verfügung gestellt werden. Ab Ostermontag gilt die Pflicht zum Tragen einer Schutzmaske auch in den öffentlichen Verkehrsmitteln. Dadurch soll verhindert werden, dass etwa bei Husten oder Niesen durch Tröpfcheninfektionen andere Menschen angesteckt werden.

Ab 14. April sollen zudem schrittweise die strengen Anti-Corona-Maßnahmen im Land gelockert werden. Dies verkündete Bundeskanzler Sebastian Kurz am Montag. Der ÖVP-Politiker gab die Öffnung von kleinen Geschäften bis 400 Quadratmeter sowie Bau- und Gartenmärkten unter strengen Auflagen ab 14. April als Ziel aus. Ab 1. Mai sollten dann größere Geschäfte, Einkaufszentren sowie Friseure folgen. Gastebetriebe und Hotels sollten ab Mitte Mai öffnen. Die Entscheidung darüber soll aber erst Ende April getroffen werden.

Die schnelle und restriktive Reaktion gibt uns jetzt auch die Möglichkeit, schneller wieder aus dieser Krise herauszukommen", sagte Kurz am Montag. "Allerdings nur, wenn wir weiter alle konsequent die Maßnahmen einhalten und so gut zusammenstehen, wie wir das bisher gemacht haben."

Vor allem mit Blick auf das Osterfest bat Kurz die Menschen darum, weiter soziale Kontakte zu meiden und voneinander Abstand zu halten. Er fügte hinzu: "Bleiben sie zusammen mit den Menschen, mit denen sie gemeinsam wohnen."

Die strengen Ausgangsbeschränkungen gelten bis Ende April. Mindestens bis Ende Juni bleiben alle Veranstaltungen untersagt. Die Schulen bleiben bis Mitte Mai zu, die Abiturprüfungen sollen jedoch noch in diesem Halbjahr stattfinden. An den Universitäten soll es beim Fernunterricht bis zum Ende des Sommersemesters bleiben.

