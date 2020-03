Idlib: Rückzugsort für Terroristen (Video)

Glaubt man den Beteuerungen der verschiedenen Parteien in Syrien, so geht es allen einzig und allein um das Wohl der Zivilisten. Die Türkei, die USA und der Westen kämpfen für die Zivilisten. Assad und Russland kämpfen für die Zivilisten. Zu leiden haben darunter: die Zivilisten.

Der Widerspruch klärt sich auf, schaut man sich die Freunde der verschiedenen Seiten an. Denn während die Türkei in Idlib mit Terroristen zusammenarbeitet, versuchen Assad und Russland diese zu bekämpfen. Wegen der angespannten Lage in Syrien treffen sich heute die Präsidenten Wladimir Putin und Recep Tayyip Erdogan zu einem Gespräch.