Eskalation in Idlib: Türkei will sich an NATO wenden (Video)

Quelle: Reuters © Umit Bektas Ein syrischer Kämpfer trägt am 27. Februar 2020 eine Granatenhülse in der Nähe von Idlib.

Die Lage in der syrischen Provinz Idlib spitzt sich zu. Nach dem berichteten Tod von 33 türkischen Soldaten durch Beschuss der syrischen Armee, will sich Ankara an die NATO wenden. Zudem wird die Türkei von nun an alle syrischen Soldaten als Feinde behandeln.

Bei Gesprächen hatte sich die Türkei ursprünglich zu verschiedenen friedensstiftenden Maßnahmen in Bezug auf die Provinz Idlib verpflichtet. Ankara ist jedoch nicht fähig oder willens, sich an seine Zusagen zu halten. Am 5. März wird es eine weitere Syrien-Gesprächsrunde geben, an der auch die Türkei teilnehmen soll.