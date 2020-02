Syrien: Pentagon weiß nichts über Verbleib von Waffen im Wert von 700 Millionen US-Dollar (Video)

Quelle: AFP © Delil SOULEIMAN/AFP Symbolbild: Ein US-Konvoi nähert sich einem Checkpoint der syrischen Armee in der nordöstlichen Stadt Qamischli. (26. Oktober 2019)

Das Pentagon ist nicht in der Lage, den Verbleib von Waffen und Munition in Syrien im Wert von 715,8 Millionen Dollar aufzuklären. Sie seien entweder verloren oder gestohlen worden – und könnten sich somit auch in den Händen von Terroristen befinden.

Mehr zum Thema - Sprecher der US-geführten Anti-IS-Koalition: Idlib ist ein "Magnet" für Terrorgruppen Über die Jahre wurden in Syrien immer wieder modernste US-Ausrüstungsgegenstände bei Terroristen gefunden. Einiges davon wurde ursprünglich der sogenannten "überprüften" syrischen Opposition übergeben, damit diese den "Islamischen Staat" bekämpft. Tatsächlich landeten diese Waffen dann häufig direkt in den Händen jener Terroristen, die damit bekämpft werden sollten. Ein gutes Geschäft für die US-Rüstungsindustrie.