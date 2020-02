Kampf um Idlib: Ankara und Washington zündeln wieder gemeinsam in Syrien (Video)

Die syrische Armee ist auf dem Vormarsch in der Provinz Idlib. Die Türkei will dem Einhalt gebieten und erhält dafür vollste Unterstützung der USA.

Die Provinz Idlib ist die letzte Bastion sogenannter "moderater Rebellen" und islamistischer Terrorgruppen in Syrien. Doch angesichts einer Offensive der syrischen Armee droht ihnen bald eine vernichtende Niederlage. Sehr zum Missfallen der Türkei.

Seit Jahren unterstützt Ankara dort die Regierungsgegner. Zum Schutz ihrer Verbündeten schickt die Türkei immer mehr Militär in die Region und droht allen mit Vergeltung, die auf ihre Truppen schießen.

In den mit Russland vereinbarten Abkommen von Sotschi hatte sich Ankara eigentlich verpflichtet, konstruktiv an einem Ende der Gewalt in Idlib mitzuwirken. Doch dem folgten keine Taten. Jetzt, wo ein offener Krieg zwischen Syrien und der Türkei droht, haben die USA ihren Konflikt mit Ankara hintenangestellt. Im Kampf um Idlib stellt sich Washington voll hinter die Türkei.

