Drei Millionen US-Dollar in bar: Iranischer Abgeordneter setzt Kopfgeld auf Donald Trump aus

Die Erklärung stammt von Ahmad Hamzeh, einem Abgeordneten aus der südlichen Provinz Kerman. Die Hauptstadt der Provinz ist die Heimatstadt Soleimanis.

Im Namen der Einwohner der Provinz Kerman werden wir demjenigen, der Trump tötet, einen Preis in Höhe von drei Millionen Dollar in bar zahlen", sagte Hamzeh am Dienstag in einer Rede vor anderen Gesetzgebern.