"Keine Notwendigkeit für weitere Eskalation" - Experten zum Angriff auf US-Basen im Irak (Video)

Quelle: www.globallookpress.com © Mazyar Asadi/ZUMAPRESS.com

"Harte Rache" kündigt ein Plakat während der Beerdigungszeremonie für General Qassem Soleimani am Montag in Teheran an. an der über eine Million Menschen teilnahmen. In der Nacht zu Mittwoch griff der Iran zwei US-Basen im Irak als Vergeltung für den Mord an Soleimani durch die USA an.