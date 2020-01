US-Verteidigungsminister dementiert Pläne zum Rückzug der US-Truppen aus dem Irak

Die USA haben keine Pläne, sich aus dem Irak zurückzuziehen, sagte Verteidigungsminister Mark Esper gegenüber Reportern, nachdem ein Brief an die Regierung in Bagdad, in dem sie über die Umsetzungspläne informiert wurden, online veröffentlicht wurde.

Es gibt keine Entscheidung, den Irak zu verlassen. Punkt.

Dies sagte US-Verteidigungsminister Mark Esper im Pentagon am Montag gegenüber Reportern, nachdem ein Brief an die irakische Regierung über Rückzugspläne der US-Truppen online veröffentlicht worden war. Esper bezog sich auf die Berichte, dass der Leiter der Combined Joint Task Force Iraq, General William H. Seely III, die irakische Regierung über die Vorbereitungen zur Neupositionierung der Koalitionstruppen "in gebührender Achtung der Souveränität" des Irak informiert habe. Der Pentagon-Chef wollte die Authentizität des Briefes weder bestätigen noch verneinen, obwohl Beamte der Öffentlichkeitsarbeit der US-Armee vorhin erklärten, dass er echt sei. Stattdessen wiederholte er die Position, die US-Außenminister Mike Pompeo zuvor abgesteckt hatte, dass das irakische Volk "will, dass die USA bleiben", und zitierte den Anstieg der Angriffe durch iranische "Stellvertretergruppen".