Syrien schließt Abkommen mit russischen Firmen zur Erschließung von Ölvorkommen im Mittelmeer

Syrien hat mit zwei russischen Unternehmen Verträge zur Erschließung von Offshore-Ölvorkommen im Mittelmeer unterzeichnet. Das teilte der syrische Minister für Erdöl und Mineralressourcen, Ali Ghanem, mit. Er gab jedoch keine Einzelheiten bekannt.

Syriens Minister für Erdöl und Mineralressourcen, Ali Ghanem, hat gegenüber der Nachrichtenagentur Sputnik erklärt, dass mit russischen Unternehmen zwei Abkommen zur Erschließung von zwei Lagerstätten in den Hoheitsgewässern des Landes unterzeichnet wurden. Der Minister sagte:

Tatsächlich gibt es ein Unternehmen, das einen früheren Vertrag über die Exploration eines der Meeresblöcke, Block 2, unterzeichnet hat, und es gibt auch ein weiteres Abkommen mit einem russischen Unternehmen für Block 1.

Er nannte keine Einzelheiten über die Unternehmen, sagte aber, dass noch einige letzte Schritte zur Vertragsratifizierung unternommen werden müssen, wobei die Exploration in naher Zukunft folgen wird.

Nach Angaben des Ministers will Damaskus in den kommenden Jahren mit der Ölförderung in seinen Hoheitsgewässern beginnen. Außerdem soll in Zusammenarbeit mit Moskau ein geologisches Zentrum eingerichtet werden.

Im vergangenen September hat das syrische Ministerium für Öl und Bodenschätze drei Verträge mit russischen Unternehmen im Bereich der Vermessung, Bohrung und Produktion im Öl- und Gassektor unterzeichnet.

Mehr zum Thema - Trump zu Syrien: Wenigstens ehrlich? – "Ich liebe Öl, deswegen behalten wir es"