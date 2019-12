Syriens Außenminister: USA benutzen den IS als Vogelscheuche (Video)

Syriens Außenminister: USA benutzen den IS als Vogelscheuche (Archivbild)

Die USA nutzen den IS für ihr Ziele. Sie ermutigen die IS-Kämpfer, verlegen sie von einem Gebiet in ein anderes und setzen sie dort ein. Dies sagte Syriens Außenminister Walid al-Muallem in einem Exklusiv-Interview mit RT.

Außerdem sprach er über die militärische Präsenz der Türkei in Nordsyrien sowie über die Sanktionspolitik der USA.