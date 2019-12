Assad beschuldigt USA des Ausverkaufs syrischen Öls mit Hilfe von Terroristen

Entgegen internationaler Gesetze werden die Vereinigten Staaten wegen der Ölvorkommen in Syrien verbleiben, so der syrische Präsident Baschar al-Assad. Das Öl würde weiter an die Türkei verkauft. Washington setze dabei auf die Unterstützung der Terroristen.

Die türkische Nordsyrien-Offensive führte zu einem großen Truppenabzug von US-Soldaten. Der Verbleib der Soldaten wird offiziell mit dem Schutz der syrischen Ölanlagen vor dem Zugriff der Terroristen begründet. Für den syrischen Präsidenten Baschar al-Assad bleibt unbestritten, dass sich die US-Regierung auf Terroristen in Syrien verlässt.

Der IS, so Assad, sei ein Geschöpf der Vereinigten Staaten. So hätte Washington den IS auch nie wirklich bekämpft. An dem Tod des ISIS-Führers Abu Bakr al-Baghdadi hegt Assad Zweifel. Falls dieser in Idlib, wie behauptet, getötet worden sei, dann nicht weil er ein Terrorist gewesen ist.

Baschar al-Assad zum Ausverkauf des syrischen Öls durch die US-Amerikaner:

Vor den (US-)Amerikanern benutzte die al-Nusra-Front früher diese Brunnen (Ölquellen); als Daesh (ISIS) kam und al-Nusra vertrieb – oder besser gesagt, als es mit al-Nusra verschmolz und alle zu Daesh wurden, stahlen und verkauften sie auch Öl. Wohin? Früher wurde es über die Türkei verkauft. Jetzt stiehlt Amerika (USA) Öl und verkauft es an die Türkei.

Neben zahlreichen US-Truppen sind auch private ausländische Unternehmen wie Blackwater in Syrien aktiv. Die private Sicherheitsfirma mit militärischem Charakter wurde durch den Irak-Krieg bekannt. Angestellte wurden für ein Massaker an Zivilisten in Bagdad verantwortlich gemacht.

Das russische Militär veröffentlichte im Oktober einen detaillierten Bericht über den Ölschmuggel in Syrien. Moskau teilt die Ansicht der Regierung von Damaskus und verurteilt den internationalen Öldiebstahl. In der Erklärung des russischen Verteidigungsministeriums heißt es, US-Truppen und private Unternehmen in Ostsyrien schützten Ölschmuggler, die hieraus mehr als 30 Millionen Dollar Profit machten. Eine Reaktion türkischer Behörden oder des US-Militärs auf die Äußerungen Assads blieb zunächst aus.

