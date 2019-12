Erstmals nach Befreiung: Russische Armee betritt ehemalige IS-Hochburg ar-Raqqa

Syrische Stadt #Rakka war über Jahre "Hauptstadt" des IS.

Später wurde IS vertrieben, dabei die Stadt von US-Bombenangriffen in Schutt und Asche gelegt.

Heute sind nun russische Soldaten in Rakka eingetroffen.

Minenräumer, Mediziner etc.

Rakka kann endlich wiederaufgebaut werden pic.twitter.com/4h8K1ObI02