Unruhen und Ausschreitungen im Iran nach drastischer Erhöhung der Benzinpreise (Video)

Die iranische Regierung hat die Benzinpreise drastisch erhöht – und auch eine Rationierung von Benzin eingeführt. Daraufhin kam es in mehreren großen Städten zu Protesten, die teilweise gewalttätig verliefen. Die USA erklärten, man unterstütze den "friedlichen Protest".

Als Konsequenz aus der durch die US-Sanktionen verursachten Wirtschaftskrise im Iran hat die Führung der Islamischen Republik Iran am Freitag die Spritpreise um 50 Prozent erhöht. Damit stieg der Preis für einen Liter Benzin auf 15.000 Rial, was immerhin 0,32 EUR je Liter entspricht. Das gilt allerdings nur für die ersten 60 Liter pro Monat, weitere Liter kosten dann doppelt so viel – also 30.000 Rial –, was 0,64 EUR entspricht.

Seit Freitag kommt es nun zu Protesten. Mehr als 100 Banken und mehrere Kaufhäuser sollen in Brand gesetzt worden sein, berichtete die Nachrichtenagentur Fars. Irans Präsident Hassan Rohani und der Religiöse Führer Ajatollah Sejjed Ali Chāmeneʾi verurteilten die Krawalle.

Das Weiße Haus ließ verlauten, man unterstütze das iranische Volk in seinem friedlichen Protest gegen das Regime. Die Führung in Teheran treibe fanatisch ihr Nuklearprogramm voran, unterstütze Terrorismus und vernachlässige auf ihrem Kreuzzug die iranische Bevölkerung, hieß es in der Erklärung aus Washington.