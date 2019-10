Deutscher Arzt zu türkischer Offensive in Nordsyrien: "Schwerste Übergriffe auf die Bevölkerung"

Der Wiesbadener Arzt Michael Wilk ist gerade aus Nordsyrien zurückgekehrt und spricht gegenüber RT von einer humanitären Katastrophe. Während der türkischen Invasion unterstützte er mit einem internationalen Ärzteteam die Notfallversorgung in den überwiegend kurdischen Gebieten.

Dr. Michael Wilk und sein Team waren unter anderem in Tell Tamer im Einsatz, einer Stadt an der südöstlichen Grenze des von der Türkei okkupierten Gebietes. Er berichtet, dass die Waffenruhe dort bis heute nicht eingehalten wird und bereits zahlreiche Zivilisten getötet wurden.