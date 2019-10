Al-Baghdadi: Mehrfach totgesagter Terrorist soll nun endgültig tot sein (Video)

Quelle: Reuters Zwei Männer in einer irakischen Shisha-Bar verfolgen die Nachrichten zum Tod von al-Baghdadi (Najaf, 27. Oktober 2019).

US-Präsident Donald Trump hat am Sonntag die Tötung des Anführers der Terrormiliz "Islamischer Staat" (IS) verkündet. In den letzten vier Jahren wurde Abu Bakr al-Baghdadi bereits mindestens fünf Mal von seinen Feinden für tot erklärt.

Mehr zum Thema - Syrien: "Er jammerte und starb wie ein Hund" – Angebliches Wohnhaus von Baghdadi nach US-Überfall Doch selbst wenn der selbsternannte "Kalif" dieses Mal nicht wieder von den Toten aufersteht, wäre der islamistische Terror in der Region damit nicht besiegt. Nicht zuletzt, weil die Anti-Terrorstrategie des Westens, insbesondere der Amerikaner, für stetigen Nachwuchs in den Reihen der Islamisten sorgt. Bemerkenswert ist jedenfalls der Zeitpunkt der von Trump verkündeten Erfolgsmeldung im Kampf gegen den IS. Denn der von ihm jüngst befohlene Abzug der US-Truppen aus Nordsyrien geriet für den US-Präsidenten zu einem PR-Desaster, das vom Tod al-Baghdadis überschattet werden könnte.