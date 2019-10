USA gehen innen- wie außenpolitische Argumente für fortgesetzte Truppenstationierung in Syrien aus

Quelle: AFP © Delil Souleiman Noch am 4. Oktober führten US-Besatzungstruppen gemeinsame Patrouillen mit türkischen Soldaten auf syrischer Seite entlang der syrisch-türkischen Grenze durch. Nun zieht Washington seine Truppen aus diesem Gebiet zurück.

Folge uns auf

Was haben die Vereinigten Staaten nach der Niederlage des IS noch in Syrien verloren? Wirklich überzeugende Argumente kann das Pentagon nicht anführen. Durch die von Erdoğan angekündigte türkische Offensive im Norden Syriens stecken die USA zudem in einer echten Zwickmühle.

Mehr zum Thema - USA machen Weg frei für türkische Invasion und ziehen Truppen aus kurdischer Grenzregion ab Die USA müssen ihre kurdischen Verbündeten aufgeben, um einen Konflikt mit dem NATO-Partner Türkei zu vermeiden. Doch als Rechtfertigung für die völkerrechtswidrige Stationierung von Truppen in einem fremden Land dient das bestenfalls in den eigenen Kreisen.