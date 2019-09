Drei ägyptische Soldaten sterben bei IS-Angriff in Nordsinai (Archivbild)

Extremisten greifen einen ägyptischen Militärstützpunkt im Nordsinai an und töten drei Soldaten. Zu der Attacke bekennt sich der "Islamische Staat". Israels Militär berichtet von einem Geschoss aus Ägypten, das in einem israelischen Grenzort Sachschäden verursacht hat.

Extremisten haben bei einem Angriff auf einen Militärstützpunkt im Nordsinai in Ägypten drei Soldaten und einen Zivilisten getötet. Vier weitere Soldaten wurden bei der Attacke im Küstenort Bir al-Abd verletzt. Wie aus Sicherheitskreisen am Freitag verlautete, hätten ägyptische Kampfflugzeuge 15 Kämpfer getötet, die mit den Angreifern in Verbindung stünden. Die Terrormiliz "Islamischer Staat", deren ägyptischer Ableger im Nordsinai aktiv ist, bekannte sich zu dem Angriff. Ägyptens Staatschef Abd al-Fattah as-Sisi drückte den Angehörigen der getöteten Soldaten sein Beileid aus und versprach, den Kampf gegen den Terrorismus entschieden fortzusetzen.

Am Samstag berichtete die israelische Armee auf Twitter, dass ein Geschoss aus dem Sinai in dem israelischen Grenzort Bnei Netzarim eingeschlagen sei und eine Synagoge und ein Auto beschädigt habe. Es sei vermutlich nicht gezielt nach Israel abgefeuert worden. Menschen seien nicht verletzt worden.

הבוקר (ש') אותר נפל במושב בני נצרים שגרם לנזק לרכב ולמבנה אזרחי. אין נפגעים. ככל הנראה מדובר בנפל כתוצאה מזליגת ירי ממצרים — צבא ההגנה לישראל (@idfonline) September 28, 2019

Das ägyptische Militär teilte unabhängig von dem jüngsten Angriff mit, dass bei Einsätzen im Kampf gegen den Terrorismus in den vergangenen Tagen ein Offizier und neun Soldaten getötet oder verletzt worden seien. Im Zuge der Einsätze seien mehr als 100 Extremisten im Sinai getötet und mehr als 30 ihrer Verstecke sowie zehn Tunnel zerstört worden. Zudem habe das Militär mehr als 230 ihrer Sprengsätze gezündet.

Der "Islamische Staat" hatte sich mehrfach zu Angriffen auf ägyptische Sicherheitskräfte und die christliche Minderheit in Ägypten bekannt. Bei einem der schwersten Angriffe auf eine Moschee waren im Jahr 2017 mehr als 300 Menschen getötet worden. Die Anschläge hatten nach dem Sturz des islamistischen Präsidenten Mohammed Mursi im Jahr 2013 zugenommen. Seitdem wurden hunderte Sicherheitskräfte bei Angriffen getötet. (dpa)

Mehr zum Thema – Drei Polizisten sterben bei Bombenexplosion in Kairo