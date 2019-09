Die "Bibi-Show" und der böse Iran – Wahlen in Israel rücken näher (Video)

Israels Premierminister Benjamin Netanjahu ist für theatralische Auftritte bekannt. Seien es demonstrativ mit einem Stift gezogene rote Linien, oder buchstäblich und mit großer Geste enthüllte vermeintliche Beweise. Nun kommt eine neue Episode der "Bibi-Show".

Die neuste Folge der "Bibi-Show" richtet sich in erster Linie an verängstigte israelische Wähler. Die Präsentation einer zerstörten iranischen Einrichtung soll vor der Wahl weiter Angst schüren und Unterstützung generieren. Dass die Einrichtung schon seit geraumer Zeit nicht mehr existiert – geschenkt. The Show must go on! Der israelische Ministerpräsident will wiedergewählt werden. Dafür braucht er Stimmen.