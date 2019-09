Hisbollah schießt "weitere israelische Drohne ab"

Die Hisbollah hat erklärt, eine israelische Drohne nahe der Südgrenze Libanons abgeschossen zu haben. Zuvor hatte der Anführer der Gruppe, Hassan Nasrallah, geschworen, dass Israel nicht mehr ungestraft den Luftraum des Libanon verletzen werde.

Die Art der der Drohne sowie, ob es sich um eine zivile oder militärische Überwachungsdrohne handelte, ist unbekannt. Zu diesen Details hat die Hisbollah noch keine Informationen veröffentlicht.

Zudem haben die israelischen Streitkräfte die Behauptungen der Hisbollah noch nicht bestätigen oder zurückweisen. Jedoch weigert sich Israel in der Regel, sich zu "ausländischen Berichten" zu äußern.

Der Libanon wirft Israel vor, den misslungenen Drohnenangriff letzten Monat in Beirut begangen zu haben. Dieser löste einen Schusswechsel an der Grenze aus. Hassan Nasrallah sah sich daraufhin genötigt, eine "neue Phase" des Konflikts zu erklären, indem er schwur, alle in das libanesische Gebiet eindringenden Flugzeuge abzuschießen.