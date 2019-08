Syrien: Weiterer Vorstoß der Regierungstruppen im Süden Idlibs

Quelle: Reuters © Reuters / SANA Syriens Verteidigungsminister Ali Abdulah Ajub besucht Soldaten in al-Hobeit in der Provinz Idlib (Foto veröffentlicht am 11. August 2019).

Am Freitag konnte die Syrisch-Arabische Armee (SAA) nach Zusammenstößen mit Milizen weitere Gebiete in der nördlichen Gegend von Hama befreien. Bereits am Dienstag hatten die SAA einen bedeutenden Fortschritt bei der Befreiung der Provinz Idlib erzielt.

Laut einer militärischen Quelle in Hama hat die Syrisch-Arabische Armee (SAA) am Freitag die Kontrolle über die letzten fünf Städte übernommen, die in der Umgebung der Stadt Chan Scheichun im Süden der Provinz Idlib noch unter der Kontrolle von Haiʾat Tahrir asch-Scham und Dschaisch al-Issa standen: Kafr Zita, Latamina, Latmin, Morek und Lahaya. Die syrische Armee hatte in dieser Woche einen großen Durchbruch im Süden Idlibs erzielt, als dschihadistische Rebellen mehrere Gebiete verließen, darunter die strategisch bedeutende Stadt Chan Scheichun, die an der Schnellstraße M5 liegt. Diese verbindet Damaskus mit Homs, Hama und Aleppo. Die Kontrolle über diese Straße konnten Regierungstruppen am Freitag erweitern. Die nordwestliche Region um Idlib ist das Hauptgebiet in den Händen von terroristischen Milizen, die in dem mehr als achtjährigen Krieg eine Reihe von vernichtenden Schlägen erlitten haben. Städte wie Kafr Zita waren seit 2012 von sogenannten "Rebellen" kontrolliert worden. Das syrische Außenministerium hatte am Donnerstag angekündigt, dass es einen "humanitären Korridor" für Zivilisten aus den Gebieten öffnet. Mehr zum Thema – Syrische Armee erzielt Durchbruch bei der Rückeroberung Idlibs Der Fortschritt geht in rasantem Tempo weiter, da die Armee beabsichtigt, das gesamte Gebiet Syriens vom Schmutz der Terroristen und ihrer Gönner zu befreien", hieß es in einer Erklärung des Generalstabs, die der staatliche Sender Ichbarija ausstrahlte.

Derzeit werden demnach Arbeiten zur Räumung der befreiten Siedlungen von Minen und anderen Sprengkörpern durchgeführt. Syrian Army captures the entire area of northern #Hama pocket. Under SAA control Kafr Zita, Morek, Lataminah, Latmin, Buwaydah, Lahaya,Markabah.Turkish military observation post in Morek surrounded by the Syrian Army. pic.twitter.com/0XESZziiW2 — Military Advisor (@miladvisor) 23. August 2019 Verschiedenen Berichten zufolge wurde am Freitag auch ein türkischer Militärposten in der nahegelegenen Stadt Morek eingekreist. Laut der regierungsfreundlichen Nachrichtenseite Al-Masdar News wird die syrische Armee ihre Aufmerksamkeit wahrscheinlich als Nächstes entweder auf Maarat an-Numan oder die Ghab-Ebene richten.