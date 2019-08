Saudis entziehen US-Amerikanerin Sorgerecht für vierjährige Tochter: "Zu viel westlicher Einfluss"

Quelle: AFP Saudische Frauen gehen mit ihren Kindern während des Nationalfeiertags in der saudischen Hauptstadt Riad spazieren.

Die in Saudi-Arabien lebende US-Staatsbürgerin Bethany Vierra hat in einem Rechtsstreit mit ihrem saudischen Ex-Mann das Sorgerecht für ihre Tochter Zaina verloren. Als Begründung führte das Gericht an, Vierra sei im Westen aufgewachsen und pflege westliche Traditionen.

Das Gericht argumentierte weiter, dass Vierjährige Zaina diesen negativen westlichen Einflüssen durch ihre Mutter nicht weiter ausgesetzt werden dürfe. Unter "negativen Einflüssen" wertete das Gericht unter anderem das Hören von "westlicher Musik". Mehr zum Thema - Empire Files: Saudi-Arabien - 80 Jahre Gemetzel, Sklaverei und innigste Beziehungen mit den USA Das Königreich Saudi Arabien gehört zu den gesellschaftlich rückständigsten Ländern der Erde. Nicht nur scheint das Regierungssystem einer absolutistischen Monarchie ein Relikt aus grauer Vorzeit zu sein. Auch Frauenrechte sind in dem Land mehr oder weniger unbekannt. Das ändert jedoch nichts daran, dass die saudische Herrscherfamilie zu den engsten Verbündeten des Westens in der Region gehört.