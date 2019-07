Diplomatisches Ringen um Friedensprozess in Syrien

Im russischen Sotschi trafen sich am 14. Februar die Staatsoberhäupter Russlands, der Türkei und des Iran, um über die weitere Entwicklung Syriens zu beraten. Ihr nächstes Treffen wird nun in Ankara stattfinden.

Aufgrund anhaltender Spannungen in Syrien wollen die Staatschefs der Türkei, Russlands und des Iran erneut zu einem Gipfeltreffen zusammenkommen. Das Treffen werde im August in der Türkei stattfinden. In zwei Monaten soll auch Merkel in die Gespräche eingebunden werden.