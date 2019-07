Über 2.000 Kinder von russischen und zentralasiatischen Dschihadisten sitzen im Irak und Syrien fest

Quelle: Reuters (Symbolbild)

Mehr als 2.000 Kinder aus Russland, den ehemaligen Sowjetrepubliken und anderen Ländern sollen sich derzeit in Flüchtlingslagern in Syrien und im Irak aufhalten. Das teilte eine prominente tschetschenische Menschenrechtsaktivistin auf einer Konferenz in Moskau mit.