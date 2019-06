USA: Falken wollen Krieg gegen den Iran (Video)

Bislang kann Präsident Trump darauf verweisen, keinen neuen Krieg begonnen zu haben. Doch die jüngsten Entwicklungen am Golf lassen befürchten, dass sich dies bald ändern könnte. Die Falken innerhalb der US-Regierung drängen auf einen Krieg gegen den Iran.

Bisher kann US-Präsident Donald Trump von sich behaupten, noch keinen neuen Krieg vom Zaun gebrochen zu haben. Im außenpolitischen Maschinenraum Washingtons geben mit John Bolton und Mike Pompeo allerdings erklärte Bellizisten die Befehle. Und angesichts der jüngsten Ereignisse und Aussagen muss befürchtet werden, dass ein Krieg gegen den Iran bevorsteht.

Zudem könnte der US-Kongress bei dieser Entscheidung übergangen werden. Der "Authorization for Use of Military Force Act" (AUMF) von 2001 gewährt dem US-Präsidenten die Befugnis, gegen jedes Land Krieg zu führen, das Beziehungen zu Al Kaida unterhält. Nun gilt es nur noch, eine entsprechende Rechtfertigung zu konstruieren.