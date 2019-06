Als Dank an Trump: Neuer Ort in besetzten Golanhöhen wird "Ramat Trump" getauft

Quelle: Reuters © Leah Millis US-Präsident Donald Trump und der israelische Ministerpräsident Benjamin Netanjahu mit der Erklärung der israelischen Souveränität über die Golanhöhen, Washington, USA, 25. März 2019.

Der israelische Ministerpräsident Benjamin Netanjahu hatte angekündigt einen Ort in den Golanhöhen als Dank an die israelfreundliche Politik des US-Präsidenten auf dessen Namen zu taufen. Dieser wird nun "Ramat Trump" getauft, was so viel wie "Trump Höhen" bedeutet.