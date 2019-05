Wirtschaftsgipfel in Bahrain: USA werden Israelis und Palästinensern Friedensplan präsentieren

Auf dem Wirtschaftsgipfel in Manama, der Hauptstadt Bahrains, wird zwischen dem 25. und 26. Juni der erste Teil eines Friedensplans zur Lösung des Konflikts zwischen Israelis und Palästinensern von den USA präsentiert werden, welcher sich auf ökonomische Aspekte konzentriert. Die Präsentation aber geschieht in Abwesenheit einer palästinensischen Delegation. Diese fürchtet hierin einen Köder. Es soll um Investitions- und Infrastrukturprojekte, finanziert durch reiche arabische Länder, gehen. Ausgelassen wird der Status der Stadt Jerusalem sowie die Ziehung der Grenzen zwischen israelischem und palästinensischem Gebiet.

Palästinenser setzen keine Hoffnung in die US-Regierung unter Präsident Donald Trump. Für sie haben die USA mit Trump ihren Status als Verhandlungspartner verloren. Der palästinensische Premierminister Mohammad Schtajjeh:

Eine Lösung des Konflikts in Palästina muss politisch sein (...) und auf die Beendigung der Besetzung zielen. Die derzeitige wirtschaftliche Krise ist das Ergebnis eines Finanzkriegs geführt gegen uns, und wir werden den Erpressungen nicht erliegen und unsere Bürgerrechte nicht für Geld tauschen.

In einer Erklärung hieß es vom Außenministerium der Vereinigten Arabischen Emirate zu der Ankündigung der US-Regierung:

Die VAE unterstützen alle internationalen Bemühungen, die auf den wirtschaftlichen Fortschritt sowie steigende Möglichkeiten in der Region abzielen und das Leid der Menschen in der Region mindern, besonders das unserer Brüder in Palästina.