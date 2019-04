"Schuld an 600 toten US-Soldaten im Irak"? Sacharowa kontert US-Vorwürfe gegen Teheran

Es war Brian Hooks, der US-Sonderbeauftragte für den Iran, der die vermeintliche Enthüllung präsentierte. Den Einsichten des Pentagon nach zu urteilen, sei der Iran demnach für den Tod von 608 US-amerikanischen Militärangehörigen verantwortlich.

Und diese Zahlen würden noch nicht einmal die "vielen tausend getöteten Irakis" berücksichtigen, die von durch Teheran trainierte schiitische Milizen getötet wurden.

Während sich die iranische Führung noch nicht zu den Einlassungen des US-Sondergesandten äußerte, fiel es Moskau als seinem strategischen Partner in Syrien offensichtlich schwer, sich zurückzuhalten. Das allzu durchsichtige Ziel der dubiosen Aussagen Hooks sei es demnach, US-Präsident Trumps anti-iranischer Kampagne das Wort zu reden. Entsprechend "überrascht" zeigte sich die Sprecherin des russischen Außenministeriums, Maria Sacharowa.

Wir haben nichts von Zusammenstößen zwischen Amerikanern und Iranern auf dem Territorium des Irak gehört, so dass unsere Kollegen in Washington erklären müssen, was genau sie mit der Beteiligung Teherans meinen", stellte Sacharowa klar.