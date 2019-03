Wahlwerbung in Israel – brutaler als jede Satire (Video)

Quelle: Reuters Israel befindet sich mitten im Wahlkampf - der teils mit äußerst fragwürdigen Methoden geführt wird. (Symbolbild: Eine Wahlhelferin klebt eine Notiz auf eine Wahlurne)

Am 9. April wird in Israel ein neues Parlament gewählt. Wie verroht der politische Umgang in dem Land zuweilen ist, lässt sich auch an der Wahlwerbung mancher Parteien erkennen - bei der auch schon mal der politische Gegner über den Haufen geschossen wird.