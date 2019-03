Vergeltungsschläge nach Raketenangriffen auf Tel Aviv: Israel greift 100 Ziele in Gaza an

Quelle: Reuters © Mohammed Salem Israelische Luftangriffe auf Gaza, 15. März 2019.

Neue Eskalation im israelisch-palästinensischen Konflikt. Am Donnerstagabend wurden neun Raketen aus dem Gazastreifen auf Israel abgefeuert, so ein Armeesprecher in Tel Aviv. In der Nacht zum Freitag flog Israel Vergeltungsangriffe auf den Gazastreifen. Insgesamt 100 Ziele wurden beschossen.