Saudischer Öl-Produzent will Erdgasvorkommen in den USA erwerben

Quelle: Reuters © Hamad I Mohammed Amin Nasser, Dhahran, Saudi-Arabien, 13. Dezember 2017

Der saudische Öl-Produzent Aramco will global expandieren und Milliarden in den USA investieren. Der Energiemix soll künftig diversifiziert werden. Der Hauptgeschäftsführer des Unternehmens sprach in Davos vom "Appetit auf zusätzliche Investitionen in den USA".