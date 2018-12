Türkei: Wir haben nicht die Absicht, USA Zugang zu unseren S-400-Systemen zu verschaffen

Eine Quelle im türkischen Außenministerium hat der Nachrichtenagentur TASS mitgeteilt, dass die Türkei das Luftverteidigungssystem S-400 getrennt von den Systemen der NATO einsetzen und es keiner Überprüfung durch die USA unterwerfen werde.

Die Türkei habe nicht die Absicht, die S-400-Luftverteidigungssysteme, die Ankara von Russland erwirbt, durch die Vereinigten Staaten prüfen zu lassen. Eine Quelle im türkischen Außenministerium teilte TASS am Donnerstag mit, dass der türkische Außenminister Mevlüt Çavuşoğlu einen Tag zuvor eine entsprechende Erklärung gegenüber Alexej Jerchow, dem russischen Botschafter in der Türkei, abgegeben hat. Die Quelle sagte:

Im Laufe der Verhandlungen stellte Botschafter Jerchow die Frage, ob ausländische Massenmedienberichte, laut denen die Türkei die Vereinigten Staaten aufgefordert haben soll, das S-400-System zu prüfen, wahr seien. Unser Minister antwortete, dass es nichts dergleichen gegeben habe.

Zuvor hatte eine Quelle im türkischen Außenministerium TASS mitgeteilt, dass Ankara die S-400 getrennt von den Systemen der NATO und auch in einer Weise verwenden werde, die alle sensiblen Informationen über die US-Kampfflugzeuge der F-35-Klasse geheim hält.

Am 18. Dezember wurde bekannt, dass die US-Regierung die Entscheidung getroffen hat, der Türkei das Luftabwehrsystem Patriot für 3,5 Milliarden US-Dollar zu verkaufen. Der Verkauf von Patriot-Systemen an die Türkei wird den S-400-Vertrag zwischen Moskau und Ankara keineswegs beeinträchtigen, so der Pressesprecher des russischen Präsidenten, Dmitri Peskow, am 19. Dezember.

Die ersten Berichte über Gespräche bezüglich des Verkaufs des russischen Luftverteidigungssystems S-400 an die Türkei begannen im November 2016. Russland bestätigte den Abschluss eines entsprechenden Abkommens am 12. September 2017. Der türkische Verteidigungsminister Hulusi Akar sagte, dass der Einsatz der S-400 im Oktober 2019 beginnen werde. Der Leiter des russischen staatlichen Technologieunternehmens Rostec, Sergei Tschemesow, sagte im Dezember 2017, dass der Wert der Lieferungen im Zuge des S-400-Vertrags mit Ankara bei 2,5 Milliarden US-Dollar liege.