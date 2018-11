Vertreibung aus Ost-Jerusalem: Palästinensische Ladenbesitzer ihrer Existenz beraubt

Quelle: Reuters © Ammar Awad Straßenverkauf im Shuafat Flüchtlingscamp, Ost-Jerusalem, 3. Januar 2018.

In Ost-Jerusalem stürmten israelische Einheiten am Dienstag das Shuafat Flüchtingscamp und setzten Ladenbesitzern eine 12-Stunden-Frist zur Räumung. Es folgten Zusammenstöße zwischen Israelis und Palästinensern. Die Polizei will gegen weitere illegale Geschäfte vorgehen.