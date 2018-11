Goldrausch aus Not: Iran wendet sich wegen US-Sanktionen Edelmetall-Lagerstätten zu

Quelle: Reuters (Symbolbild)

Teheran will Gold- und Kupferminen revitalisieren. Das berichteten Medien unter Berufung auf die Iran Minerals Production and Supply Company und wiesen darauf hin, dass das Land nach der zweiten Sanktionswelle einen Anstieg der Aktivitäten in den Goldminen erlebt.