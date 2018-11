Syrien: Hai'at Tahrir Asch-Scham erklärt, in Idlib alle Rebellen vereint zu haben (Video)

Quelle: AFP © Omar Haj Kadour Neue HTS-Kämpfer während ihrer Graduation in der syrischen Provinz Idlib, Mitte August 2018.

In einem Interview hat ein Kommandant der Hai'at Tahrir asch-Scham (HTS) erklärt, in der Idlib Provinz seien sämtliche Rebellen unter ihrem Dach vereinigt worden. Die Hai'at Tahrir asch-Scham war früher als Al-Nusra bzw. al-Qaida in Syrien bekannt.