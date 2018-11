Iranischer Präsident zu den neuen Iran-Sanktionen: "Wir werden diese mit Stolz umgehen"

Die neuen Sanktionen gegen den Iran, welche laut Donald Trump die "schärfsten Sanktionen gegen den Iran" sind, gelten seit 6 Uhr MEZ. Diese zielen auf die Ölindustrie, den Banken- und Finanzsektor ab. Am Sonntag wurde vor der ehemaligen US-Botschaft Teherans gegen die US-Politik gegen den Iran protestiert.

Der iranische Präsident Hassan Rohani kündigte an, dass sein Land sich den Sanktionen nicht beugen werde:

Ich gebe bekannt, dass wir stolz Ihre illegalen, ungerechten Sanktionen umgehen werden, weil sie gegen internationale Vorschriften verstoßen. Wir befinden uns in einem Wirtschaftskrieg und stehen einer Mobbing-Macht gegenüber. Ich glaube nicht, dass in der Geschichte Amerikas jemand ins Weiße Haus eingetreten ist, der sich so gegen Gesetze und internationale Konventionen stellt.