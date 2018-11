Taliban: Ex-Guantanamo Häftlinge übernehmen Verhandlungen mit den USA

Zu den kommenden Gesprächen mit den USA schicken die Taliban fünf ehemalige Insassen des Gefangenenlagers Guantanamo nach Katar. Sie sollen mit den Vereinigten Staaten über ein Ende des Konfliktes in Afghanistan verhandeln.

Auch in 17 Jahren Krieg gelang es dem US-Militär nicht, die Taliban zu bezwingen. Nach wie vor steht ein großer Teil Afghanistans unter der Herrschaft der Taliban-Kämpfer. Ob die Gespräche in Doha Erfolg haben, hängt einzig von der Entschlossenheit der Parteien ab.



Ein dreitägiger Waffenstillstand hat in der Vergangenheit bereits bewiesen, dass die Kampfhandlungen jederzeit beendet werden könnten.

