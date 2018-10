Merkel und Macron in Istanbul – Khashoggi und Auflagen für die Rückkehr der Flüchtlinge

Quelle: Reuters Angela MErkel und Emmanuel Macron beim Vierergipfel in Istanbul am 27.Oktober

Angela Merkel will Deeskalation in Syrien, um die dringende Flüchtlingsfrage zu lösen. Dabei bleibt die "Assad-Frage" für EU-Politiker nach wie vor der Stolperstein. Das Verhältnis zu den Saudis sorgte auf dem Gipfeltreffen in Istanbul auch für Differenzen.