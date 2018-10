Erste Eindrücke nach israelischer Bombardierung des Gazastreifens (Video)

Als Vergeltung auf Raketen aus dem Gazastreifen flogen die israelischen Verteidigungsstreitkräfte am Mittwochmorgen Angriffe auf das Palästinensergebiet. In Israel beschädigte eine Rakete ein Wohnhaus. Zuvor hatte die israelische Seite vor einer Eskalation der Situation gewarnt.

Mindestens ein Mensch kam durch die Angriffe des IDF im Gazastreifen ums Leben. Israel fürchtet in den kommenden Stunden eine Eskalation der Lage. Die Schulen in Be´er Scheva, wo eine Rakete einschlug, bleiben für den heutigen Tag geschlossen. Die Hamas evakuierte ihr Militärhauptquartier und öffentliche Einrichtungen. Die Grenzübergänge von Erez und Kerem Schalom zum Gazastreifen wurden geschlossen und die Fischereizone für die Palästinenser verkleinert. Eine ägyptische Delegation soll sich in Gaza aufhalten, um eine langfristige Waffenruhe auszuhandeln.