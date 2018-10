Syrien: IS nimmt 700 Flüchtlinge als Geiseln - Russisches Militär wirft USA Untätigkeit vor

Quelle: AFP © AFP PHOTO / HO / AL-FURQAN MEDIA IS-Kämpfer in Syrien (Archivbild)

Am Wochenende hat der "Islamische Staat" (IS) hunderte Menschen aus einem Flüchtlingslager in Ostsyrien entführt. In der Region ist das US-Militär mit seinen Verbündeten aktiv. Moskau wirft den USA vor, dort den Kampf gegen den IS nur zum Schein zu führen.