Moskau: Bis zum heutigen Tag ließen 112 russische Soldaten in Syrien ihr Leben

Ein syrischer Regierungssoldat legt Blumen am Gedenkstein für die in Aleppo getöteten russischen Militärärzte nieder, 14. Dezember 2016

Laut Angaben des Vorsitzenden des Verteidigungs- und Sicherheitsausschusses des Föderationsrates, Wiktor Bondarew, hat Russland während seiner dreijährigen Militärpräsenz in Syrien 112 Soldaten verloren. Die Hälfte davon bei zwei Flugzeugabstürzen.

Bis heute belaufen sich die Verluste unserer Streitkräfte in Syrien auf 112 Personen, wobei die Unfälle der An-26 und Il-20 etwa die Hälfte dieser Verluste ausmachen", berichtete Wiktor Bondarew, Vorsitzender des Verteidigungs- und Sicherheitsausschusses des Föderationsrates, dem Oberhaus des russischen Parlaments.

Der ehemalige Kommandant der russischen Luftstreitkräfte erklärte zudem gegenüber Journalisten in Moskau:

Zu den materiellen Verlusten gehören acht Flugzeuge, sieben Hubschrauber und wahrscheinlich ein oder zwei gepanzerte Mannschaftswagen und gepanzerte Kraftfahrzeuge.

Am 6. März 2018 war in Syrien ein russisches Militärtransportflugzeug vom Typ An-26 abgestürzt, alle 39 Menschen an Bord kamen ums Leben.

Ein halbes Jahr später, am 18. September, stürzte ein Il-20-Militärflugzeug mit 15 Soldaten an Bord ab, nachdem die Maschine während der Abwehr eines israelischen Luftangriffs versehentlich von einem S-200-Luftverteidigungssystem erfasst und zerstört worden war. Im Gegensatz zu den S-300- und S-400-Systemen verfügt das in den 1960er Jahren produzierte S-200 über keine Freund-Fein-Kennung.

Die genannte Zahl umfasst ausschließlich die auf syrischem Territorium zu Tode gekommenen russischen Soldaten. Sie beinhaltet beispielsweise nicht die 92 Soldaten, darunter 64 Mitglieder des weltberühmten Alexandrow-Ensembles, die im Dezember 2016 auf dem Weg ins syrische Latakia kurz nach dem Start mit einer Tu-154 ins Schwarze Meer stürzten.

