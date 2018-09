Russisches Militär: Weißhelme bereiten Fake-Videos mit echten Todesopfern vor

Nach den Drohungen des Westens, Syrien im Fall eines Chemiewaffeneinsatzes anzugreifen, verdichten sich die Hinweise auf eine Operation unter falscher Flagge. Laut russischen Militär drehen die Weißhelme derzeit in Verbund mit Terrorgruppen entsprechende Fake-Videos.

Die sogenannten Weißhelme fertigen in der syrischen Provinz Idlib derzeit Videomaterial von angeblichen Giftgasangriffen auf Zivilisten an, um sie der Regierung anzulasten. Das gab das russische Zentrum für die Versöhnung der Konfliktparteien in Syrien bekannt. Demnach bereiten die vermeintlichen "Zivilschützer" zudem eine Operation unter falscher Flagge vor, bei der auch echte toxische Substanzen eingesetzt werden sollen.

Eine Reihe von Fernsehsendern aus dem Nahen Osten sowie eine regionale Tochtergesellschaft eines US-Senders hätten "in der Stadt Dschisr asch-Schughur in der Provinz Idlib neun Videos von einem inszenierten Chemiewaffenangriff gedreht", so das Zentrum.

Weiterhin gebe es laut dem russischen Militär Hinweise, dass die Weißhelme zusammen mit den Terroristen Videos produzieren wollen, bei denen "tatsächlich giftige chlorhaltige Substanzen" zum Einsatz kommen sollen. Zu diesem Zweck seien rund zwei Dutzend Zivilisten, einschließlich Kinder, aus verschiedenen Ortschaften in der Provinz Aleppo entführt worden.

Auch sei eine weitere Gruppe, bestehend aus Waisenkindern, aus Flüchtlingslagern verschleppt worden. Sie soll für das Filmen von echten Todesfällen missbraucht werden. Die Gruppe soll sich derzeit in einem der Gebäude des von der Terrorgruppe Haiʾat Tahrir asch-Scham (HTS, syrischer Al-Qaida-Ableger, ehemals Nusra-Front) kontrollierten Gefängnisses Ikab befinden.

Quelle: Reuters Archivbild: Die Weißhelme bringen bei ihrem Propaganda-Flashmob in einer Klinik in Duma ein Kleinkind zum Weinen. Quelle: Weißhelme via Reuters

Einer der Orte, die für die false flag-Giftgasangriffe mit echten Opfern ausgesucht wurden, scheint den Daten zufolge Kafer-Saita zu sein; Behälter mit einem auf Chlor basierenden Giftgas wurden laut der Darstellung des russischen Zentrums auch in die Ortschaften Kafer-n’Buda und Qal'at al-Mudiq verbracht. Für die Live-Dreharbeiten beim anstehenden Vorrücken der syrischen Armee in der Provinz Idlib wurde zudem im Nordosten der Ortschaft Chan Schaichun ein Feldlazarett errichtet: Dort soll die "Ersthilfe" der Weißhelme "dokumentiert" werden.

Karte der syrischen Provinz Idlib; eingeblendet: Plan der Ortschaft Kafer-Saita. Quelle: Zentrum für die Versöhnung der Konfliktparteien in Syrien

Laut Augenzeugen haben die Weißhelme bereits bei dem angeblichen Giftgaseinsatz in Duma im April Videoaufnahmen in einem Krankenhaus inszeniert.

