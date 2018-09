Syrien: Von der Leyen fordert "Abschreckung" - Wagenknecht warnt vor Herbeigerede von Giftgasangriff

Quelle: www.globallookpress.com © Global Look Press Verteidigungsministerin von der Leyen plädiert für eine Beteiligung der Bundeswehr an "Vergeltungsschlägen" in Syrien.

Berlin diskutiert eine Beteiligung an einem möglichen Militärschlag in Syrien. SPD und Linke haben sich deutlich dagegen positioniert, Heiko Maas will ein humanitäres Desaster verhindern. Verteidigungsministerin von der Leyen fordert "glaubhafte Abschreckung".