Aleppo: Das Leben kehrt in die syrische Großstadt zurück (Video)

Monatelang stand Aleppo im Fokus der weltweiten Aufmerksamkeit. Die Befreiung des von Islamisten kontrollierten Ostteils der syrischen Metropole Ende 2016 durch die Armee wurde von westlichen Medien und Regierungen rund um die Uhr aufs Schärfste verurteilt.

Mehr zum Thema - Das ist Aleppo heute: Friedlich, sicher und im WM-Fieber

Ein krasser Gegensatz zur heutigen Berichterstattung. Seit die Terrorgruppen aus der Stadt vertrieben worden sind, ist das Interesse westlicher Medien schlagartig verflogen. Und so erfahren die Menschen im Westen kaum etwas davon, wie das Leben in die von Kämpfen gezeichnete Millionenstadt zurückgekehrt. Geschäfte werden wiedereröffnet, Hotels warten auf Gäste und auf der Straße schauen sich die Einwohner die Fußball-Weltmeisterschaft in Russland an.